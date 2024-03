Beleggingsapp Robinhood bij winnaars op lager Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten, mede door een hoger dan verwacht cijfer over de Amerikaanse producentenprijzen. Verder was beleggingsapp Robinhood Markets een winnaar op Wall Street na een goed ontvangen handelsbericht.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 38.905,66 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 5150,48 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in tot 16.128,53 punten.

De producentenprijzen in de Verenigde Staten gingen in februari sterker omhoog dan verwacht. Dat kan weer doorwerken in een hogere inflatie, waardoor de Federal Reserve mogelijk voorzichtiger wordt bij het verlagen van de rente. Verder kwamen er ook tegenvallende cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen.

Het aandeel Robinhood won ruim 5 procent. Het beleggingsplatform zag het beheerd vermogen vorige maand met 16 procent stijgen vergeleken met de voorgaande maand. Het handelsvolume nam ook flink toe. De app profiteert onder meer van de grote belangstelling voor cryptomunten, dankzij de sterke opmars van de bitcoin.

JPMorgan Chase werd 1,8 procent lager gezet. De grootste bank in de VS heeft een boete van de Amerikaanse autoriteiten van bijna 350 miljoen dollar gekregen voor tekortkomingen bij het toezicht op handelstransacties door de bank zelf en klanten.

US Steel verloor 6,4 procent. De staalproducent kelderde een dag eerder al bijna 13 procent door berichten dat president Joe Biden bezorgd zou zijn over de geplande overname van US Steel door het Japanse Nippon Steel. Biden bevestigde donderdag zich te verzetten tegen de deal.

Tesla daalde ruim 4 procent. UBS verlaagde het koersdoel voor het aandeel. Volgens analisten van de Zwitserse bank zal de fabrikant dit jaar minder elektrische auto’s afleveren dan verwacht. Het aandeel Tesla staat dit jaar onder druk door zorgen over toenemende concurrentie van goedkopere elektrische auto’s van Chinese merken. Woensdag zakte Tesla 4,5 procent door een verkoopadvies door de bank Wells Fargo.

De euro was 1,0892 dollar waard, tegen 1,0886 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 81,10 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 85,17 dollar per vat.