DNB-baas Knot denkt dat rente waarschijnlijk in juni omlaag kan

De rente in de eurozone kan waarschijnlijk in juni weer iets omlaag als dan uit cijfers blijkt dat de loongroei de inflatie niet opnieuw opjaagt. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) gezegd bij de presentatie van het jaarverslag van de centrale bank. Hij sluit ook niet uit dat er later dit jaar nog meerdere rentestappen zullen zijn.

Volgens Knot lijkt het erop dat de inflatie in de eurozone de komende jaren afneemt tot het gewenste niveau van 2 procent. “Dat betekent dat je heel dicht bij het moment bent dat je langzaam weer wat van de restrictie kunt terugnemen die je met hoge rentes aan de economie aan het opleggen bent”, zegt hij. Toch besloot de Europese Centrale Bank (ECB), waar Knot een van de beleidsbepalers is, vorige week om de rente vast te houden op een historisch hoog niveau. Dat komt volgens Knot omdat er “nog één onzekerheid is”, namelijk de loongroei.

Dat de lonen momenteel boven de inflatie uitrijzen is “normaal”, zegt Knot. De lonen reageren altijd met enige vertraging op een plotselinge stijging van de inflatie. “Dat is een koopkrachtherstel. En dat wens ik ook echt aan de mensen toe. Maar dan moeten we wel een inschatting maken: gaat dit weer leiden tot een nieuwe ronde van prijsstijgingen, of niet?”

Knot wijst erop dat er in de meeste Europese landen met name in het eerste kwartaal van het jaar veel nieuwe cao-onderhandelingen zijn. Of de lonen dit jaar heel sterk verder omhoog gaan of dat de toename meer gematigd is, is dus nog niet bekend. “Wij krijgen begin mei, medio mei de cijfers”, verduidelijkt Knot. “Als er geen rare dingen uit die cijfers komen, heb ook ik juni met potlood ingetekend voor de eerste renteverlaging.”

Wanneer de rente daarna verder omlaag kan, hangt ervan af hoe de cijfers er dan uit zullen zien. Wel zegt Knot dat het voor de hand ligt dat de ECB stappen neemt tijdens rentevergaderingen wanneer de centrale bank nieuwe inflatieramingen heeft. Dat zou neerkomen op september en december. Maar ook op andere vergaderingen zouden stappen mogelijk zijn.

Op de financiële markten wordt druk gespeculeerd wanneer en hoe vaak de rente omlaag zou kunnen. Het Griekse centralebankhoofd Yannis Stournaras zei donderdag uit te gaan van twee renteverlagingen voor de maand augustus en vier voor het einde van het jaar. Knot wil zich niet tot zo’n uitspraak laten verleiden. “Als je mij vraagt of ik het met een collega eens ben, is mijn standaardantwoord: de enige met wie ik het eens ben, ben ik zelf.”