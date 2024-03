IEA rekent op krappe oliemarkt door lagere productie OPEC+

De wereldwijde oliemarkt zal dit jaar blijven kampen met een tekort aan aanbod, meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Dat komt doordat OPEC+, het oliekartel en zijn bondgenoten, naar verwachting de productieverlagingen zal voortzetten in de tweede helft van het jaar. Vorige maand rekende het in Parijs gevestigde bureau, dat de grote economieën adviseert op energiegebied, juist nog op een overschot op de oliemarkt.

Saudi-Arabië en zijn partners kwamen eerder deze maand overeen om de productiebeperkingen van ongeveer 2 miljoen vaten per dag te verlengen tot halverwege het jaar. De olielanden willen daarmee de olieprijzen stutten. OPEC+ zal op 1 juni in het hoofdkantoor in Wenen bijeenkomen om te beslissen of de verlagingen worden voortgezet in de tweede helft van het jaar.

Het IEA gaat er echter nu al van uit dat de productieverlagingen tot eind 2024 zullen voortduren. Dat is een ongebruikelijke zet van het agentschap. Normaal gesproken wacht de organisatie op het besluit van OPEC+ over het productiebeleid, voordat het de eventuele aanpassingen van de olieproductie opneemt in de vooruitzichten van de oliemarkt.

Het besluit is gebaseerd op herhaalde eerdere verlengingen door het oliekartel, verklaarde het agentschap. Groepsleider Saudi-Arabië heeft er bij andere leden namelijk steeds op aangedrongen voorzichtig te zijn bij het herstellen van de productie.

Hoewel OPEC+ de productiebeperkingen nog niet volledig heeft doorgevoerd, helpen de maatregelen de prijzen van ruwe olie te verhogen ondanks het overvloedige aanbod uit de Verenigde Staten. De prijs van Brentolie noteert inmiddels ruim boven de 84 dollar per vat. Dat is het hoogste niveau in vier maanden.

Het IEA verhoogde ook de verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie in 2024 met 110.000 vaten naar 1,3 miljoen vaten per dag. De vraag wordt daarbij aangejaagd door sterkere vooruitzichten van de Amerikaanse economie en de toegenomen behoefte aan scheepsbrandstof. Veel vrachtschepen mijden de Rode Zee door de Houthi-aanvallen in het gebied en varen om Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika heen, waardoor ze meer brandstof verbruiken.