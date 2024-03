Nieuwe financieel topman voor geplaagde fietsenfabrikant Accell

De geplaagde fietsenfabrikant Accell heeft vanaf vrijdag een nieuwe financieel topman. Dat bevestigt het bedrijf, bekend van onder meer Batavus en de Babboe-bakfietsen, na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. De huidige financieel eindverantwoordelijke Toine van Doremalen heeft besloten zijn carrière buiten Accell voort te zetten, meldt een woordvoerster.

Van Doremalen wordt opgevolgd door Gijsbert de Zoeten, die onder andere werkte voor levensmiddelenconcern Unilever en autoleasemaatschappij LeasePlan. Het is de tweede aanstelling in de top van Accell deze week. Zo meldde het bedrijf dinsdag nog dat Annemarie Jorritsma aan de slag gaat als voorzitter van de raad van commissarissen.

De Zoeten komt binnen in een tijd waarin Accell wordt geteisterd door verschillende problemen. Zo werd vorige maand bekend dat Babboe voorlopig moet stoppen met het verkopen van zijn bakfietsen, op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Verder meldde de fietsfabrikant eind januari bij zijn fabrieken in Heerenveen 100 tot 150 van de 320 banen te willen schrappen. Daarover is Accell nog in een conflict verwikkeld met vakbond FNV.

Het FD meldde maandag nog dat schuldeisers van Accell zich inmiddels hebben verenigd, omdat zij bang zijn hun geld niet terug te krijgen bij een mogelijke schuldsanering. De financiën van het bedrijf uit Heerenveen zouden namelijk flink onder druk staan. Accell werd in 2022 overgenomen voor 1,6 miljard euro door een consortium van investeerders, geleid door het Amerikaanse KKR. Die investeringsmaatschappij moest volgens het FD al meerdere keren financieel bijspringen.