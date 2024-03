Nieuwe renteverlaging Oekraïne om economie te steunen

De centrale bank van Oekraïne heeft donderdag de rente opnieuw verlaagd om zo de door oorlog verscheurde economie te ondersteunen. De rente ging met een half procentpunt omlaag tot 14,5 procent. Daarbij wijst de centrale bank ook op de afzwakkende inflatie en de verwachting van nieuwe financiële steun voor het land.

De renteverlaging kwam als een verrassing. Veel economen hadden namelijk verwacht dat de rente onveranderd zou blijven na de verlaging naar 15 procent in december. Na de Russische invasie krikte de centrale bank in Kyiv de rente juist nog hard op om zo een sterk stijgende inflatie onder controle te krijgen en de Oekraïense munt te beschermen. Maar nu is daar dus verdere verbetering te zien.

De economie van Oekraïne kromp in 2022 nog met een derde door de invasie door Rusland in februari van dat jaar. Vorig jaar wist de economie wel weer licht te groeien, mede door de grote financiële steun van westerse landen. Oekraïne verwacht in maart en april nog eens meer dan 10 miljard dollar aan steun te ontvangen om zo de overheidsfinanciën te helpen.