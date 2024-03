Boeing: maatschappijen moeten naar stoelen cockpit 787 kijken

Vliegtuigbouwer Boeing wil dat maatschappijen die vliegen met de 787 Dreamliner controleren of de schakelaars van de cockpitstoelen in orde zijn. Maandag belandde een 787-toestel van LATAM Airlines namelijk in een onverwacht scherpe duikvlucht waardoor tientallen mensen gewond raakten. Mogelijk was de oorzaak het verzetten van een stoel in de cockpit.

Boeing wil nu dat maatschappijen bij de volgende onderhoudsinspectie de stoelen in de cockpit controleren. Het toestel van LATAM Airlines vloog tussen Sydney en Auckland. Door de plotse duikvlucht werden mensen aan boord door de cabine geslingerd. Meer dan vijftig mensen raakten gewond.

Vakwebsite The Air Current heeft gemeld dat die duikvlucht mogelijk het gevolg was van het verzetten van de stoel door de piloot. Een andere mogelijkheid die ook onderzocht wordt, is kortsluiting.

Boeing wordt de laatste tijd geplaagd door incidenten. Zo verloor een 737 MAX-toestel begin dit jaar tijdens de vlucht een deurpaneel en eerder deze maand kwam nog een band los bij een opstijgende Boeing 777. Ook was er een probleem met het staartroer van een 737 MAX.