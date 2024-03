EU-onderhandelaars akkoord met minder en kleinere verpakkingen

Bezoekers aan een afhaalrestaurant of kiosk mogen als het aan de EU ligt binnenkort hun dranken of voedsel in eigen bekers of bakjes meenemen zonder extra kosten. Het is één van de maatregelen die onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement overeen zijn gekomen om de hoeveelheid verpakkingen en afval te verminderen.

Er komen ook beperkingen voor eenmalige plastic wegwerpverpakkingen zoals voor mayonaise of zeepjes in hotels. Verpakkingen moeten bovendien beter afbreekbaar worden, zonder chemische schadelijke stoffen.

Fabrikanten mogen verpakkingen nog altijd opblazen, maar de nieuwe afspraken leggen wel vast dat de lege ruimte maximaal 50 procent mag zijn voor goederen die in grote hoeveelheden worden vervoerd. Alleen al bestaande verpakkingen met een iconisch uiterlijk of unieke designerverpakkingen mogen blijven.

De maatregelen moeten helpen om de door de EU afgesproken klimaat- en milieudoelen te halen. Want de bestaande Europese verpakkingsregels blijken onvoldoende. De afgelopen tien jaar is het verpakkingsafval in Europa toegenomen met 25 procent. Volgens berekeningen komt daar nog eens 19 procent bovenop tegen 2030 als er niets wordt gedaan. Voor plastic afval is de schatting zelfs dat deze toename 46 procent tegen 2030 zal zijn.

De afspraken zijn nu in principe goedgekeurd door onderhandelaars van zowel de EU-landen als het Europees Parlement. Ze moeten hierna nog officieel worden bekrachtigd door de 27 EU-landen en door het Europarlement.