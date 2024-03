Fitnessketen Basic-Fit toont herstel op Damrak na koersval

Basic-Fit toonde vrijdag wat herstel op de Amsterdamse beurs. Het aandeel zakte een dag eerder bijna 16 procent na publicatie van de jaarcijfers. De fitnessketen wist zijn doel van een jaaromzet van 1 miljard euro te bereiken, maar leed wel opnieuw verlies. Ook viel de aanwas van nieuwe leden in Frankrijk in de eerste maanden van dit jaar tegen. Het aandeel won nu 2,5 procent.

De stemming op de beurzen bleef terughoudend na de tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers eerder deze week. Zowel de consumentenprijzen als de producentenprijzen in de VS stegen vorige maand sterker dan verwacht. De Federal Reserve zou daardoor mogelijk voorzichtiger kunnen worden bij het verlagen van de rente. De Fed vergadert volgende week over het rentebeleid.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel nipt lager op 858,55 punten. De MidKap klom een fractie tot 902,46 punten. De beurs in Frankfurt bleef onveranderd. Parijs won 0,1 procent en Londen ging iets omlaag.

Supermarktconcern Ahold Delhaize was de grootste daler in de AEX, met een min van 1 procent. Betaalbedrijf Adyen was de sterkste stijger met een winst van dik 1 procent.

Bij de kleinere bedrijven steeg Sif 3 procent. De producent van funderingen voor offshorewindmolens voldeed vorig jaar aan zijn eigen verwachtingen. Voor dit jaar rekent Sif op een lagere productie door de opstart van een nieuwe fabriek. De aangepaste winst zal daardoor dit jaar uitkomen op ongeveer 35 miljoen euro. In 2023 was dat dik 42 miljoen euro.

Vivoryon zakte 7 procent, na het onmiddellijke vertrek van twee commissarissen bij het biotechbedrijf. Een reden voor hun vertrek werd niet gegeven. Vivoryon zag eerder deze maand al bijna zijn beurswaarde verdampen door teleurstellende uitkomsten van een onderzoek naar een alzheimermedicijn.

In Brussel verloor Onward 2 procent, na een update. Het Eindhovense bedrijf, dat werkt aan technologie die mensen met een dwarslaesie weer moet helpen bewegen, had eind 2023 nog bijna 30 miljoen euro in kas en zal in de komende maanden op zoek gaan naar manieren om de balans te versterken. Volgens topman Dave Marver richt het bedrijf zich in 2024 op het op de markt brengen van de allereerste therapie die kracht en functie kan verbeteren, zelfs jaren na een dwarslaesie.

De euro was 1,0879 dollar waard, tegen 1,0886 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 80,89 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 85,04 dollar per vat.