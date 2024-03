McDonald’s meldt einde aan storing die bestellen onmogelijk maakte

De storing bij kassa’s en bestelzuilen in filialen van McDonald’s is opgelost, meldt een woordvoerder van de fastfoodketen in Nederland. “De restaurants zijn weer open.” Eerder op de dag was het door een ICT-probleem niet mogelijk om te bestellen bij restaurants van de keten.

McDonald’s Nederland zegt dat een netwerkprobleem de storing veroorzaakte. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een cyberincident gaat, laat de woordvoerder weten.

De storing trof wereldwijd McDonald’s-vestigingen. Onder andere uit Japan, Australië en Nieuw-Zeeland kwamen berichten over problemen met bestelsystemen. In Nederland heeft McDonald’s zo’n 260 vestigingen.