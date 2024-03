Rochdale grijpt naast miljoenen van veroordeelde oud-directeur

Rochdale grijpt waarschijnlijk naast de 6 miljoen euro die de woningcorporatie van haar voormalige directeur Hubert Möllenkamp eiste, zegt een woordvoerder van de huisvester. Het persoonlijke faillissement van de veroordeelde oud-bestuursvoorzitter is onlangs beëindigd. Rochdale had vorderingen uitstaan bij Möllenkamp, maar had als ‘gewone’ schuldeiser geen voorrang bij het verdelen van de bezittingen na het bankroet.

Rochdale ontsloeg Möllenkamp in 2009 nadat misstanden aan het licht waren gekomen. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf van ruim drie jaar voor onder meer het aannemen van steekpenningen en liegen onder ede. De luxe levensstijl die hij erop nahield bezorgde hem de bijnaam ‘Maserati-man” naar het merk sportwagen waarin hij reed.

Bij faillissementen krijgen bepaalde schuldeisers, en dan met name de Belastingdienst, voorrang. Andere zogeheten concurrente schuldeisers blijven daardoor vaak met lege handen achter. De vorderingen van Rochdale op Möllenkamp blijven staan, maar volgens de woordvoerder is de kans klein dat de miljoenen ooit terugkomen.

De nu 74-jarige Möllenkamp ging in 2012 persoonlijk failliet. De rechtbank in Amsterdam oordeelde in 2017 dat hij 2,1 miljoen euro moest terugbetalen aan de Staat. In die zaak beschouwde de rechtbank onder andere appartementen in Lelystad en Spanje als giften aan Möllenkamp.

Rochdale eiste het miljoenenbedrag als vergoeding voor de financiële schade die de woningcorporatie leed door de fraude van Möllenkamp. Het bedrag van 6 miljoen euro is afgezet tegen de totale begroting van Rochdale relatief klein, zegt de woordvoerder. “Maar uiteindelijk ging het om geld van huurders, en voor hen is het natuurlijk wel veel geld.”