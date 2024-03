Bussenmaker Ebusco grote winnaar op rustige Amsterdamse beurs

Elektrische bussenmaker Ebusco was maandag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs, die nagenoeg vlak aan de week begon. Het in Deurne gevestigde bedrijf, dat volgende week met zijn jaarcijfers komt, steeg bij de kleinere fondsen ruim 14 procent in waarde. Ebusco maakte vrijdagochtend bekend een Zwitserse order te hebben binnengehaald voor het leveren van twaalf bussen.

Bij de kleinere bedrijven was chat- en betalingsdienstverlener CM.com juist een negatieve uitschieter. Beleggers waren niet helemaal te spreken over het plan van de oprichters om hun aandeel in het bedrijf te verlagen van ieder 25 procent tot 20 procent. Zo willen zij de vrije handel in het aandeel bevorderen. Het bedrijf uit Breda verloor ruim 6 procent van zijn waarde.

Verder deden beleggers het over het algemeen rustig aan in afwachting van de vele rentebesluiten later deze week. De AEX-index maakte een kleine winst van 0,2 procent, tot 853,76 punten. Vrijdag verloor de hoofdindex nog 0,8 procent. De MidKap klom eveneens 0,2 procent, tot 900,61 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen bleven zo goed als vlak. Parijs daalde 0,2 procent.

Deze week nemen onder andere de Federal Reserve in de Verenigde Staten, de Bank of England en de Bank of Japan een beslissing over de rentes. In de VS en het Verenigd Koninkrijk blijven de rentetarieven waarschijnlijk onveranderd. Wel hopen beleggers dat de Amerikaanse en Britse leenkosten later dit jaar worden verlaagd, zodat handelen in aandelen weer aantrekkelijk wordt. In Japan verhoogt de centrale bank dinsdag naar verwachting het rentetarief.

Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van zo’n 3 procent. Staalconcern ArcelorMittal profiteerde van beter dan verwachte economische cijfers uit China en won 0,6 procent. Techinvesteerder Prosus, die grote belangen heeft in China, beleefde een vergelijkbare koerssprong. Platenlabel UMG en telecomconcern KPN sloten de rij met verliezen van 2,5 en 1,9 procent.

In de MidKap stonden verlichtingsbedrijf Signify en industrieel toeleverancier Aalberts in de kopgroep met winsten van 2 en 1,5 procent. De aandelen profiteerden van een verhoogd beleggingsadvies.

De euro was 1,0873 dollar waard, tegen 1,0887 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 82,21 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 86,38 dollar per vat.