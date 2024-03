Dura Vermeer ziet kansen ondanks krimp bouwsector in 2024

Bouwconcern Dura Vermeer voorziet dit jaar “voldoende kansen”, hoewel de bouwsector naar verwachting in 2024 voor het eerst in geruime tijd zal krimpen. Mede dankzij de grote hoeveelheid opdrachten die nog moeten worden uitgevoerd ziet de bouwer het jaar met vertrouwen tegemoet, meldt de onderneming in het jaarverslag over 2023.

Ook in de woningmarkt ziet Dura Vermeer kansen, met name door een iets lagere hypotheekrente, lagere energielasten, een hogere leencapaciteit en focus op betaalbare woningen. Daarnaast gaan woningcorporaties volgens de bouwer meer investeren in nieuwbouw en in de verduurzaming van bestaande panden.

De bouwer verwacht daarbij dat de markt voor infrastructuur op peil zal blijven ondanks de onzekere stikstofsituatie. Dat komt volgens het bedrijf door de verschuiving van de aanleg van nieuwe infrastructuur naar vervanging en renovatie. De Nederlandse infrastructuur, die grotendeels in de jaren 60 en 70 werd aangelegd, nadert namelijk het einde van de levensduur. Dit vraagt volgens Dura Vermeer om grote ingrepen. Verder stijgt de vraag naar infrastructuur om de impact op het klimaat te verlagen en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, wat leidt tot meer kansen in het energie- en watersegment.

Het jaar 2023 was volgens de bouwer opnieuw een turbulent jaar, met onverwachte gebeurtenissen op zowel geopolitiek en economisch niveau als in de bouwsector zelf. Ook nam de onzekerheid toe na de val van het kabinet. Dit zorgde voor terughoudendheid bij investeerders en een negatieve stemming in de woning- en utiliteitsbouwmarkt.

Dura Vermeer zag desondanks de omzet in 2023 met 3,6 procent stijgen tot bijna 1,9 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 51,4 miljoen euro, tegen 50,2 miljoen euro in 2022. De werkvoorraad, ofwel de opdrachten die nog moeten worden uitgevoerd, bedraagt bijna 4,3 miljard euro. Dat is duidelijk meer dan de 3,4 miljard euro een jaar eerder.