Shell doet duizend tankstations van de hand

Shell is van plan om dit jaar en in 2025 wereldwijd duizend tankstations van de hand te doen. Dat is zo’n 4 procent van het totale aantal stations dat het olie- en gasconcern in eigen beheer heeft. In de plaats van de tankstations moeten elektrische laadstations komen. Om welke tankstations het precies gaat, zegt Shell niet.

Tegen het einde van het decennium wil Shell wereldwijd 200.000 laadstations hebben, nu zijn dat er nog 54.000. De meeste daarvan zullen in China, waar nu al meer dan de helft van de huidige laadstations staat, en Europa geïnstalleerd worden.

De aankondiging van Shell komt nadat het bedrijf de uitstootdoelen voor 2030 heeft afgezwakt vorige week. Drie jaar geleden mikte het bedrijf nog op een afname van de CO2-uitstoot van 20 procent, maar nu spreekt het van een daling tussen de 15 en 20 procent. Het doel om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn staat nog wel.