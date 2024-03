Natuurherstelwet wankelt door boerenprotest en geruzie in Berlijn

De omstreden Europese natuurherstelwet komt er mogelijk toch niet. Het draagvlak voor de wet brokkelt in het zicht van de eindstreep af en er blijven te weinig EU-landen over die de wet steunen, vrezen voorstanders.

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) stemt in opdracht van de Tweede Kamer maandag tegen het wetsvoorstel, dat de kaalslag in de Europese natuur moet stoppen. Ook Italië, Polen, België, Zweden, Finland en Oostenrijk steunen het niet. Omdat een flinke minderheid van de lidstaten de wet volgens de Europese regels al kan blokkeren, sneuvelt de wet hoogstwaarschijnlijk als nog één voorstemmer zich bedenkt.

Dat is bepaald niet denkbeeldig. Zo is de voorstem van zwaargewicht Duitsland, dat in zijn eentje al voor een heel stel lidstaten telt, niet langer zeker. De regeringscoalitie in Berlijn is het niet eens, en heeft ooit afgesproken in zo’n geval in Brussel voor noch tegen te stemmen. Zonder de Duitse steun is de natuurherstelwet gezien.

Maar ook als Duitsland voor die uitkomst toch terugdeinst, komt de wet misschien niet met de schrik vrij. Ook een klein EU-land als Hongarije of Slowakije kan het voorstel de doodsteek geven. EU-diplomaten houden daar ernstig rekening mee, nu veel regeringen onder druk staan om boze boeren tegemoet te komen.