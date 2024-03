Philips goed voor een vijfde van alle Nederlandse octrooiaanvragen

Zeker een vijfde van alle octrooiaanvragen uit Nederland kwam vorig jaar van Philips. Dat komt naar voren uit de nieuwe Patent Index van het Europees Octrooibureau (EPO). Philips, dat zich tegenwoordig vooral richt op medische technologie en toepassingen, deed in totaal bijna 1300 van de ruim 7000 aanvragen uit Nederland. Daarmee staat het bedrijf uit Eindhoven op plek negen van de wereldwijde ranglijst met bedrijven die octrooien aanvroegen in 2023.

In totaal vroegen bedrijven bijna 200.000 patenten aan bij het EPO in 2023. De meeste daarvan kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Duitsland, Japan en China. Voor dat laatste land is het aantal Europese octrooiaanvragen sinds 2018 verdubbeld naar bijna 21.000 jaarlijkse aanvragen. “Het is al een aantal jaar zo dat China de lijst aanvoert als land waar de grootste groei vandaan komt”, zegt octrooionderzoeker Victor Veefkind bij het EPO. Ongeveer een kwart van de Chinese aanvragen kwam van Huawei. “Het land is daarmee heel sterk in de telecom- en computerpatenten.”

Nederland doet op zeven landen na de meeste octrooiaanvragen ter wereld. Veruit de meeste aanvragen komen uit de provincie Noord-Brabant, niet geheel toevallig de thuisbasis van Philips in Eindhoven. “Het aantal aanvragen van Philips fluctueert de afgelopen twee jaar rond de 1300 aanvragen, een groot deel daarvan is in de medische technologie”, legt Veefkind uit.

Het is overigens niet voor het eerst dat Philips de meeste octrooien van Nederlandse bedrijven aanvroeg. In 2022 stond het bedrijf ook op de eerste plek, toen met 1338 aanvragen. “We scoren van oudsher wel vaker hoog”, zegt een woordvoerder van Philips. “Wat helpt is dat we vorig jaar 1,7 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling hebben gestoken. Dat willen we ieder jaar gaan doen.”

Naast Philips is de grote hoeveelheid Nederlandse octrooiaanvragen te danken aan bedrijven zoals ASML, Signify en DSM-Firmenich.

Sinds 2023 kunnen patentaanvragers ook het zogeheten eenheidsoctrooi aanvragen. Daarmee zijn uitvinders in een klap in zeventien landen voorzien van een patent. Voorheen moesten die na een verlening door het EPO per land nog gevalideerd worden. “Nu kan dat in zeventien Europese landen, waaronder Nederland in één keer.” Of bedrijven zoals Philips daardoor meer aanvragen gaan doen, is nog niet te zeggen volgens Veefkind. “Maar ik kan me voorstellen dat het aantrekkelijker wordt voor een uitvinder om een Europees octrooi aan te vragen.”