Shell betaalt meer dan vijftig keer zoveel belasting in VK

Shell heeft vorig jaar meer dan vijftig keer zoveel belasting betaald dan een jaar eerder in het Verenigd Koninkrijk (VK), geven nieuwe cijfers van de Britse financiële autoriteit (FCA) aan. Het olie- en gasconcern betaalde ruim 445 miljoen dollar (410 miljoen euro) in 2023, tegenover 8 miljoen dollar in 2022.

Dat Shell zo veel meer belasting betaalde, komt door onder andere de zogeheten Energy Profits Levy (EPL) die de Britse regering begin 2022 heeft ingevoerd. Die maatregel was bedoeld om de flink hogere winsten van oliebedrijven door de sterk gestegen energieprijzen zwaarder te belasten.

Deze bijzondere belasting kan door regeringen ingevoerd worden als bedrijven financieel profiteren van een situatie waar ze niet verantwoordelijk voor zijn, zoals een energiecrisis. Het is dus bedoeld als een extra soort belasting voor bedrijven die onverwachte meevallers krijgen.

Het bedrag dat Shell in 2023 in het Verenigd Koninkrijk afdroeg staat in sterk contrast met het bedrag in 2021. Toen kreeg Shell zelfs geld toe, ruim 131 miljoen dollar. Dat kreeg het bedrijf onder andere voor projecten op de Noordzee. Maar dankzij de gestegen energieprijzen en de nieuwe belasting als reactie daarop is dat dus verleden tijd.

Hoewel Shell vorig jaar een recordbedrag aan Britse belasting afdroeg, was de winst van ruim 19 miljard dollar beduidend lager dan een jaar eerder. Toen was de winst namelijk ruim 42 miljard dollar. De EPL is daarop in januari 2023 verhoogd van 25 naar 35 procent.

Shell is sinds 2022 op papier volledig Brits, nadat het bedrijf uit Nederland was verhuisd. Daardoor loopt de Nederlandse schatkist nu honderden miljoenen euro’s aan dividendbelasting mis. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet duidelijk.