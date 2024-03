Verkopen modemerk Gucci flink omlaag door zwakke verkoop in Azië

De verkopen van het Italiaanse modemerk Gucci zijn in het eerste kwartaal flink achteruit gegaan. Volgens luxeconcern Kering, de Franse eigenaar van het merk, ligt de vergelijkbare omzet van Gucci waarschijnlijk zo’n 20 procent lager dan een jaar terug. Daarmee lijkt Kering verder terrein te verliezen ten opzichte van rivalen Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) en Hermès.

De kleding, horloges en sieraden van Gucci werden vooral in Azië een stuk minder goed verkocht dan eerder voorzien, komt naar voren uit een handelsupdate van Kering. Over het geheel genomen zakt de omzet bij het bedrijf, dat ook labels als Balenciaga en Saint Laurent bezit, naar verwachting met zo’n 10 procent.

Kering probeert al jaren zonder succes zijn belangrijkste merk Gucci nieuw leven in te blazen. Wat het extra lastig maakt, is dat Gucci sterk op Azië is gericht. Dit terwijl het al een tijdje wat minder goed gaat met de Chinese economie.