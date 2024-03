Bijna 190.000 aanvragen binnen voor Noodfonds Energie

Bijna 190.000 huishoudens hebben tot nu toe steun aangevraagd voor het betalen van hun energierekening, meldt een woordvoerder van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Vannacht sluit het Noodfonds voor nieuwe aanvragen.

“We krijgen veel meer aanvragen binnen dan gemiddeld per dag. We verwachten vannacht wel rustig te kunnen sluiten”, zegt hij. Het Noodfonds moest eigenlijk maandag al sluiten, maar door technische problemen was het een paar dagen daarvoor voor veel mensen niet mogelijk om de aanvraag af te ronden. Het Noodfonds besloot om de regeling een paar dagen langer open te houden door de technische problemen en de drukte.