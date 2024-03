Bouwvakkers in actie voor regeling vervroegd stoppen

Bouwvakkers voeren de komende weken op verschillende bouwplaatsen in het land actie voor een betere zwaarwerkregeling, meldt vakbond FNV. Dat is een regeling waarmee mensen eerder kunnen stoppen met werken als ze zwaar werk verrichten.

FNV wil onder meer dat de overheid het aantrekkelijker maakt voor bouwbedrijven om te kunnen meedoen aan de regeling. Nu mogen werkgevers maximaal 2182 euro bruto per maand uitkeren aan werknemers die eerder stoppen. Wie meer betaalt, krijgt een boete. Volgens de bond moet dit bedrag omhoog zodat bedrijven meer mensen eerder kunnen laten uittreden.

Daarnaast loopt de regeling eind 2025 af. Volgens de vakbond is werkgeversorganisatie VNO-NCW niet bereid om afspraken te maken over de verlenging ervan. “Wat ons betreft blijft hij bestaan. Dit is keihard nodig voor duizenden mensen in de bouw. Zij willen allemaal gezond hun pensioen halen”, stelt Peter van der Put, bestuurder bij FNV.

Donderdag voeren bouwvakkers in Maastricht actie met grote spandoeken op een bouwplaats aan de Nassaulaan. De komende weken zijn er ook acties in Loppersum, Heerhugowaard, Den Haag en Lent. Volgens Van der Put zijn de acties voorlopig “redelijk werkgeversvriendelijk”, omdat er tijdens de schafttijd wordt geprotesteerd. “Maar dat kan veranderen als Den Haag en werkgevers blijven weigeren om de zwaarwerkregeling voor vele duizenden mensen te verlengen en verbeteren.”

De afspraken over vervroegd stoppen zijn in 2019 gemaakt. Sindsdien maakten meer dan 3000 mensen er gebruik van. Volgens de vakbond is dat meer dan de helft van het aantal mensen dat er recht op heeft.