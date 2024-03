DNB waarschuwt voor nepmails en telefoontjes van oplichters

Mensen en bedrijven ontvangen momenteel nepmails, sms-berichten en telefoontjes van oplichters die zich voordoen als medewerkers van De Nederlandsche Bank (DNB). Daarvoor waarschuwt de centrale bank.

“Met allerlei trucs proberen oplichters uw geld te stelen. Ze beweren van DNB te zijn om uw vertrouwen te winnen”, meldt de bank. Het gaat om spoofing, een vorm van criminaliteit met als doel het slachtoffer over te halen geld over te maken, of toegang tot een rekening te krijgen. “De oplichters willen dat u speciale software op uw computer installeert en vragen naar uw pincodes”, zegt DNB.

Op het scherm van de telefoon verschijnt een nummer van DNB. “De oplichters verwijzen naar onze website waar u dat telefoonnummer kunt zien. Zo lijkt het alsof iemand van DNB u belt.” Deze vorm van fraude komt vaak voor in het betalingsverkeer.