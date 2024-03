EU scherpt regels voor landbouwproducten uit Oekraïne aan

De Europese Unie scherpt de regels voor de invoer van Oekraïense landbouwproducten aan. Van eieren, pluimvee, suiker, honing, maïs, haver en gries mag nog maar een beperkte hoeveelheid tolvrij de EU in, hebben onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement afgesproken. Dat is een concessie aan bezorgde boeren.

Na de grootscheepse Russische invasie van Oekraïne ruim twee jaar geleden trok de EU de invoerheffingen voor Oekraïense producten in. Zo wilde de unie de Oekraïense economie helpen overeind te blijven. Maar boeren in vooral de Oost-Europese lidstaten klagen dat ze worden weggeconcurreerd door een vloed van goedkope Oekraïense waren. Landen als Polen en Hongarije hielden importen zelfs op eigen houtje tegen, waarna de EU die stap voor stap aan banden is gaan leggen.

Het Europees Parlement wilde nog verder gaan en ook een limiet instellen voor de heffingsvrije tarwe-import uit Oekraïne. Maar die komt er vooralsnog niet. Wel kan die ‘noodrem’ sneller ingaan.

De strengere regels moeten in juni ingaan en voorlopig voor een jaar gaan gelden, hebben de onderhandelaars afgesproken. Ze hebben nog wel de definitieve goedkeuring van de EU-lidstaten en het Europees Parlement nodig.