Ondernemers met coronaschuld zoeken vaker hulp

Ondernemers met een coronaschuld bij de Belastingdienst zoeken vaker hulp om advies te krijgen over de aflossing daarvan. Dat constateert financieel hulpplatform Geldfit, dat het aantal telefoontjes van ondernemers begin dit jaar zag verzevenvoudigen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om honderden ondernemers, meldt Geldfit.

Meer dan 80.000 mkb-ondernemers zijn volgens Geldfit niet in staat om hun coronaschulden op tijd af te lossen. Maar tegelijkertijd worden uitstaande coronaschulden vanaf 1 april wel weer ‘preferent’ bij de belastingdienst. “Dat betekent dat de coronabelastingschulden voorrang krijgen”, legt Jacqueline Zuidweg van Geldfit uit.

Onlangs waarschuwde kredietverzekeraar Allianz Trade voor een toename van het aantal faillissementen dit jaar. “In geen enkel ander Europees land gaat de stijging zo hard”, zei risicodirecteur in de Benelux Johan Geeroms. Vorig jaar steeg het aantal faillissementen met 52 procent. Dit jaar zou het aantal faillissementen opnieuw toe kunnen nemen met 31 procent, stelt de kredietverzekeraar.

De Belastingdienst meldde vorige maand dat de meeste ondernemers hun openstaande coronabelastingschuld hebben terugbetaald, daarmee is twee derde van de schulden terugbetaald. In februari stond er nog 11,5 miljard euro schuld open, de verwachting van de Belastingdienst is dat 2,5 miljard euro niet wordt terugbetaald.