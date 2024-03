Reddit bij beursgang 6,4 miljard dollar waard

Reddit heeft bevestigd dat aandelen van het socialemediaplatform voor 34 dollar per stuk naar de beurs in New York gaan. Dat is de bovenkant van een eerdere bandbreedte die het bedrijf afgaf. Daarmee krijgt Reddit een beurswaarde van zo’n 6,4 miljard dollar (bijna 5,9 miljard euro)

In totaal brengen Reddit en een aantal aandeelhouders 22 miljoen aandelen naar de beurs. Die verkoop levert 748 miljoen dollar op.

Reddit staat bekend om fora over de meest uiteenlopende onderwerpen die gebruikers kunnen aanmaken. Anderen kunnen met duimpjes hun goed- of afkeuring uitspreken over de berichten die hier verschijnen. Dit bepaalt ook welke berichten hoog staan in die fora.

De beursgang, die donderdag plaatsvindt, is de eerste van een groot socialemediabedrijf sinds die van Pinterest in 2019.