16 staten VS vechten stop op nieuwe lng-exportvergunningen aan

Zestien Amerikaanse staten vechten het besluit van de Amerikaanse regering aan om het afgeven van nieuwe vergunningen voor de export van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te pauzeren. Daarvoor hebben de staten een rechtszaak aangespannen tegen president Joe Biden en het Amerikaanse ministerie van Energie. Zij vragen de rechter het besluit ongedaan te maken.

De regering van de Verenigde Staten wil met de pauze onderzoeken wat de invloed is van de lng-transporten uit het land op onder meer het klimaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Amerikaanse ministerie van Energie en kan nog maanden duren.

Milieuorganisaties zijn kritisch op de aanleg van grote faciliteiten om lng te kunnen verschepen naar andere landen. Vloeibaar gemaakt aardgas is namelijk een fossiele brandstof. Activisten zijn bang dat nieuwe infrastructuur ertoe zal leiden dat lng nog generaties lang wordt gebruikt. Voorstanders van de lng-uitvoer beweren juist dat de export cruciaal is om ontwikkelingslanden te laten stoppen met het gebruik van steenkolen als brandstof.

Ook Europa is gebaat bij lng om de weggevallen gastoevoer uit Rusland op te vangen. De VS zijn ’s werelds grootste lng-exporteur. Momenteel zijn er zeven terminals in bedrijf. Met de pauze van de Amerikaanse regering worden ook geen licenties meer uitgegeven voor de aanleg van nieuwe terminals.