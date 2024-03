Goudprijs stijgt voor het eerst tot boven de 2200 dollar

De goudprijs is voor het eerst gestegen naar meer dan 2200 dollar per troy ounce (31,1 gram). Dat komt deels door de verwachting van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve dat de rente dit jaar in drie stappen omlaag kan gaan.

De prijs van goud steeg op de metaalmarkt in Singapore tot wel 2220,89 dollar per troy ounce. Dat is omgerekend bijna 2031 euro. De laatste keer dat goud een recordprijs bereikte was begin deze maand. Toen steeg de waarde van het edelmetaal tot 2141,79 dollar.

Op de financiële markten wordt al langer gehoopt dat de rente in de Verenigde Staten dit jaar verlaagd zal worden. Speculaties over renteverlagingen verzwakken namelijk de dollar en daardoor wordt goud goedkoper voor handelaren met andere valuta’s. De vraag naar het edelmetaal stijgt om die reden en dat duwt de prijs omhoog.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei bij het rentebesluit dat de inflatie in de VS nog steeds te hoog is om de rente te verlagen. Hij noemde het wel “waarschijnlijk” dat de rentes dit jaar omlaag kunnen. Onderzoeker Chris Weston van Pepperstone Group ziet dit als “groen licht voor goudhandelaren om terug te komen”.

Internationale onrust zorgt er ook voor dat de vraag naar goud en de prijs is gestegen. Door de oorlog in Oekraïne en de strijd tussen Israël en Hamas zoeken beleggers naar investeringen die worden gezien als veilig, zoals goud. Ook aankopen door de Chinese centrale bank en mensen in dat land hebben de prijs gestuwd. Op die manier wilden mensen in China zichzelf beschermen tegen de financiële problemen in de vastgoedsector in dat land en verliezen op de aandelenmarkt.

Niet alleen de goudprijs is de laatste tijd gestegen. De waarde van zilver, platina en palladium liggen ook hoger dan woensdag.