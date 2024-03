Minder dieren omgekomen in 2023 bij stalbranden

Bij stalbranden zijn vorig jaar aanzienlijk minder dieren omgekomen dan in 2022. Dat komt vooral doordat er minder branden waren bij pluimveebedrijven, concludeert het Verbond van Verzekeraars na onderzoek.

In 2023 waren er 43 stalbranden, waarbij ruim 37.000 dieren het leven verloren. Het jaar daarvoor hadden Nederlandse agrariërs te maken met 42 stalbranden, waarbij ruim 130.000 dieren omkwamen.

De verzekeringskoepel benadrukt dat één stalbrand in de pluimveesector het aantal dierlijke slachtoffers in een keer flink kan laten stijgen. “Zo was er begin dit jaar een grote brand bij een pluimveeboerderij in Gelderland, waarbij 50.000 dieren omkwamen. Daarmee zijn er in 2024 nu al meer dierlijke slachtoffers dan over heel 2023”, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Het aantal stalbranden blijft volgens het verbond te hoog, onder meer door kortsluiting en defecten in elektra. “Helaas is door de verwoestende werking van de brand de oorzaak vaak niet meer exact te achterhalen. Agrarische verzekeraars vragen al langer aandacht voor het tijdig keuren van de elektrische installaties”, aldus de belangenorganisatie.

Demissionair landbouwminister Piet Adema maakte eerder dit jaar bekend dat het verplicht wordt voor veehouders om jaarlijks hun stallen te laten keuren. Ook moet eens in de vijf jaar uitgebreid de elektra in stallen worden gecontroleerd. Voor grote veebedrijven is dit eens in de drie jaar.