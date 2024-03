Natuurherstelwet lijkt te stranden na verlies steun EU-landen

De Europese natuurherstelwet heeft niet voldoende steun meer van de EU-landen. Hongarije is overgelopen naar de tegenstanders, waardoor de wet verworpen dreigt te worden.

De natuurherstelwet, die de aantasting van de Europese natuur moet stoppen, is in veel EU-landen symbool geworden van verzet tegen de Europese klimaat- en milieumaatregelen. De wet van toenmalige Eurocommissaris Frans Timmermans is al flink afgezwakt en kreeg zo in eerste instantie de steun van het Europees Parlement en van de EU-landen. Nu het aankomt op de definitieve goedkeuring trekt Hongarije zijn steun echter in. Dat is meteen fataal, tenzij een tegenstander de omgekeerde beweging maakt. Dat is volgens EU-diplomaten onwaarschijnlijk. Bovendien twijfelt ook Slowakije inmiddels of het de wet wel kan blijven steunen.