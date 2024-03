Nieuwe LTO-voorzitter Koopmans zal ‘knuffelen’ en ‘actievoeren’

De nieuwe LTO-voorzitter Ger Koopmans wil met “knuffelen” en “actievoeren” opkomen voor de belangen van boeren en tuinders. De agrarische sector in Nederland staat volgens hem voor een onzekere periode, onder andere door maatregelen die vanuit Brussel komen. Om boeren toekomstperspectief te geven is Koopmans bereid zowel luid van zich te laten horen als meer op de achtergrond te onderhandelen.

“Ik probeer voor iedereen, voor elke teler, kweker, landbouwer, akkerbouwer en veehouder een stem te zijn”, zei hij tijdens een persconferentie na zijn verkiezing tot voorzitter door de LTO-ledenraad. Het verschil met radicalere acties van boerenactiegroepen die de laatste jaren zijn opgekomen is duidelijk. “Je handhaaft de wetten. Acties die buiten de wet gaan, doe ik niet. Omdat het niet hoort, maar het vermindert ook direct het draagvlak voor de sector. Dus je snijdt jezelf ermee in de vingers.”

Koopmans is hoopvol over wat de formerende partijen PVV, NSC, BBB en VVD tot nu toe zeggen over natuurbeheer in samenhang met de landbouw. Maar hij roept politici die namens Nederland binnen de EU onderhandelen over de landbouw ook op “het spel hard te spelen”.

Een van de grootste problemen die op de sector afkomt, is het aflopen van de zogeheten derogatie. Dankzij die uitzonderingsregel van de EU mogen Nederlandse veehouders meer mest uitrijden dan eigenlijk is toegestaan. Maar volgens Brussel houdt Nederland zich niet aan de voorwaarden voor die soepelere regels. Als de derogatie afloopt, zullen volgens Koopmans veel melkveehouders hun dieren naar de slachtbank moeten brengen.

De CDA’er Koopmans ging ook in op zijn periode als gedeputeerde in Limburg. Hij trad in 2021 terug na berichten over mogelijke integriteitsproblemen. Onderzoekers stelden uiteindelijk vast dat Koopmans zich niet schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling. Koopmans zegt dat hij “wijzer is geworden” van die periode. “Een van de dingen die ik geleerd heb, is dat je veel meer werk echt met elkaar doet en met elkaar moet delen in een bestuur.”

LTO-bestuurslid Dirk Bruins zegt over de Limburgse kwestie dat hij “uit blijft gaan van de feiten”. “En de feiten zijn dat er nooit sprake is geweest van veroordelingen in welke vorm dan ook.”