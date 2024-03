Alternatieve beurs Nxchange krijgt vermaning om laks witwasbeleid

De alternatieve beurs Nxchange is tekortgeschoten bij het tegengaan van witwassen via zijn beleggingsplatform, meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder heeft het bedrijf anderhalf jaar geleden een officiële vermaning gestuurd, heeft de AFM nu bekendgemaakt.

Nxchange overtrad de wet die witwassen en financiering moet voorkomen volgens de AFM op meerdere manieren. Zo was er onvoldoende beleid voor het beoordelen van risico’s op witwassen. Ook deed Nxchange onvoldoende onderzoek naar klanten, waardoor niet duidelijk werd wie de uiteindelijke belanghebbenden van deals op het platform waren. Daardoor was het ook niet mogelijk om na te gaan of zo’n belanghebbende te vertrouwen is.

AFM beval Nxchange orde op zaken te stellen. Op dit moment is er geen sprake meer van overtredingen van antiwitwaswetgeving. De toezichthouder maakt de aanwijzing van 4 november 2022 voor Nxchange toch bekend om andere marktpartijen op de regels te wijzen.