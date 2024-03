Beursgang socialemediabedrijf kan Trump miljarden opleveren

Donald Trump heeft van investeerders goedkeuring gekregen om zijn socialemediabedrijf, inclusief zijn platform Truth Social, naar de beurs te brengen. Dat levert hem waarschijnlijk miljarden dollars op, juist nu de Amerikaanse presidentskandidaat en ondernemer geld nodig heeft voor een beroep in een fraudezaak.

De verkoop gaat via Digital World Acquisition Corp (DWAC), een ‘special purpose acquisition company’ (spac) die alleen is opgericht om een andere onderneming over te nemen. Het is de bedoeling dat de nu goedgekeurde deal, met een waarde van ongeveer 6 miljard dollar, volgende week helemaal wordt afgerond. Dan kan Trump Media & Technology Group ook zijn beursdebuut maken.

Door de verdeling van de aandelen lijkt Trump op zeker 3 miljard dollar te kunnen rekenen. Maar door eerdere afspraken kan de 77-jarige oud-president zijn aandelen pas over zes maanden verkopen en omzetten in geld.

Patrick Orlando, de voormalig topman van Digital World, en twee oud-zakenpartners van Trump proberen ondertussen via de rechter de deal nog te stoppen. Zij claimen op basis van hun werk aan de beursgang recht te hebben op meer aandelen.

Trump moet voor het einde van de maand ruim 454 miljoen dollar bij elkaar hebben om in beroep te kunnen gaan tegen een boete van die omvang uit een fraudezaak. Zijn advocaten klaagden er eerder deze week over dat geen enkele verzekeraar voor dat bedrag garant wil staan. Ook zag Trump het niet zitten om bijvoorbeeld panden te verkopen.