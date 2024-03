Minister noemt draai partijen over expatregeling goed signaal

Dat een deel van de Tweede Kamer lijkt te draaien en het belastingvoordeel voor expats niet langer wil versoberen “is een goed signaal”, zegt demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. “Daar ben ik blij om.”

CDA en BBB hebben tegenover EenVandaag gezegd dat ze hun steun heroverwegen voor een voorstel van eind vorig jaar, om de 30 procentregeling te versoberen. Die regeling houdt in dat hoogopgeleide werknemers uit het buitenland belastingvrij een vergoeding kunnen krijgen tot 30 procent van hun loon. Vooral bedrijven als chipmachinemaker ASML zeggen deze werknemers hard nodig te hebben. Zonder zo’n aanlokkelijke regeling, gaan zij misschien sneller elders investeren.

De partijen balen vooral hoe er grote besluiten over belastingen zijn genomen onder hoge druk en in korte tijd. Dat herkent ook staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit). “Ik heb toen gezegd: bezint eer ge begint. Dat is toen niet gebeurd in dat festival van amendementen.” Hij is blij dat er partijen zijn die ervan willen leren.

Adriaansens houdt de regeling hoe dan ook graag in stand. “Bedrijven die het verschil maken in Nederland met hoogwaardige technologie bijvoorbeeld (…) die kunnen niet altijd met mensen van Nederland het werk doen”, zegt de minister. Ook start-ups profiteren van de regeling, en innovatieve bedrijven die komen met “nieuwe ideeën die we nodig hebben voor de energietransitie of de zorg”.

Ook als CDA en BBB anders gaan stemmen, is een meerderheid overigens nog ver weg, maar volgens BBB ligt het onderwerp straks op de formatietafel. Ook NSC van Pieter Omtzigt, die vorig jaar zelf met het voorstel kwam, lijkt open te staan voor een alternatief. Belangrijke factor is de PVV, die weinig ziet in het belastingvoordeel. Al jaren stellen ze voor om die regeling te versoberen of af te schaffen. Het geld dat daarmee bespaard wordt, zou naar de afschaffing van het eigen risico kunnen, of naar AOW’ers, opperde de partij eerder.

Op aandringen vanuit de Eerste Kamer komt het kabinet met enige opties om belastingregelingen anders uit te werken. Belangrijk onderdeel daarvan is ook de expatregeling. Dat gebeurt in de aanloop naar de Voorjaarsnota. Enkele maanden later verschijnt ook een belangrijke evaluatie van onder meer de regeling voor expats. “Laten we inhoudelijk de discussie voeren op het moment dat die evaluatie er is”, stelt Van Rij voor.