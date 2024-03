Nieuw record voor AEX, Heineken koploper in hoofdindex

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine winst gesloten, waarmee een nieuw record werd bereikt. Bierbrouwer Heineken was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak. De chipfondsen Besi, ASMI en ASML deden een stapje terug, na de winsten op donderdag.

De AEX steeg 0,1 procent tot 876,34 punten. Een dag eerder ging de hoofdgraadmeter al 1,7 procent omhoog. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 920,98 punten. De DAX in Frankfurt ging 0,2 procent vooruit en de FTSE in Londen werd 0,6 procent hoger gezet. De CAC40 in Parijs daalde 0,3 procent.

Heineken liet een koerswinst van 2,4 procent optekenen, gevolgd door levensmiddelenconcern Unilever dat er 1,8 procent aan beurswaarde bijkreeg. Besi, ASML en ASMI verloren tot 2,1 procent. Ook zorgtechnologieconcern Philips (min 1,3 procent) en uitzender Randstad (min 1,8 procent) waren in de staartgroep van de AEX te vinden.