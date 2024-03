Urenco: twee kerncentrales te weinig om klimaatakkoord te halen

Nederland heeft vier nieuwe kerncentrales nodig om de huidige klimaatdoelen te halen, in plaats van twee. Volgens directeur Ad Louter van Urenco Nederland is in het huidige klimaatakkoord geen rekening gehouden met de jaarlijkse toename van het stroomverbruik.

In de huidige kabinetsplannen wordt uitgegaan van twee nieuwe kerncentrales. Die zouden op zijn vroegst in de tweede helft van de jaren dertig energie kunnen leveren. Maar volgens Louter is het stroomverbruik in Nederland in 2040 alweer bijna verdubbeld.

“Dat is een grote denkfout in het klimaatakkoord”, zegt de directeur van de Urenco-verrijkingsfabriek in Almelo, tevens voorzitter van vereniging Nucleair Nederland. “Ons stroomverbruik groeit elk jaar met twee tot drie procent. In het klimaatakkoord gaat men ervan uit dat die gelijk blijft.”

Kernenergie draagt nu voor 3 procent bij aan de Nederlandse stroomproductie. Met vier nieuwe kerncentrales kan dit vanaf 2040 stijgen tot 30 procent. “De resterende 70 procent kan dan opgewekt worden met hernieuwbare bronnen.”

De verwachtingen over het aandeel van zon en wind in de energietransitie, zijn nog steeds te optimistisch, vreest Louter. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte deze maand bekend dat nu al bijna de helft van de Nederlandse elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen afkomstig is. “Dat lijkt heel veel, maar die energie heb je niet altijd tot je beschikking als je het nodig hebt, omdat het bewolkt is of er geen wind staat.”

Louter hoopt daarom dat een nieuw kabinet van VVD, PVV, NSC en BBB haast zet achter de bouw van vier nieuwe centrales. “We weten dat deze partijen hier positief tegenover staan.”

De afgelopen jaren is de beeldvorming over kernenergie razendsnel gekanteld. Enkele jaren geleden was Louter als voorzitter van Nucleair Nederland niet eens welkom bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord.

Volgens Louter voltrok de omslag in het denken over kernenergie zich al voor de Russische inval in Oekraïne. “Steeds meer landen kwamen erachter dat ze kernenergie nodig hebben voor de energietransitie. De oorlog in Oekraïne heeft dat versneld omdat ze toen merkten hoe afhankelijk ze waren van Russisch aardgas.”

Afgelopen zondag was Louter te gast op de Nederlandse première van Nuclear Now, de nieuwe film van de Amerikaanse regisseur Oliver Stone. “Hij toont in die film aan hoe kernenergie jarenlang ten onrechte in het verdomhoekje is gezet. Het gevolg hiervan is wel dat we tot op de dag van vandaag zijn doorgegaan met het investeren in kolencentrales.”