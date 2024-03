CBS: economie iets sterker gegroeid in vierde kwartaal

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar iets sterker gegroeid dan eerder werd gedacht. Volgens een nieuw cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg de groei 0,4 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Eerder werd een plus van 0,3 procent gemeld door het statistiekbureau.

Met die groei kwam de Nederlandse economie ook uit een recessie, want in de voorgaande drie kwartalen was nog sprake van krimp. Het CBS zegt dat het economisch herstel in het afgelopen kwartaal vooral is te danken aan een hogere consumptie door huishoudens.