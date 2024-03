Huishoudens hadden vorig jaar meer te besteden door hogere lonen

Huishoudens hadden vorig jaar gemiddeld meer te besteden dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Volgens het statistiekbureau is de voornaamste reden hiervoor de stijging van de lonen.

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens nam vorig jaar toe met 1,4 procent. Dit is de toename van het beschikbaar inkomen, gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

Zowel werknemers als zelfstandigen hielden meer over. De beloning van werknemers groeide gemiddeld met 7,7 procent. Cao-lonen waren 6 procent hoger. Ook groeide het aantal banen van werknemers met 1,3 procent. Onder meer in de horeca en landbouw steeg het inkomen van zelfstandigen.

Het totaal aan ontvangen uitkeringen steeg met 11,6 procent. Dat komt vooral omdat uitkeringen vaak zijn gekoppeld aan het minimumloon en dat steeg vorig jaar fors.

De hypotheekschuld nam vorig jaar toe met 12,9 miljard euro vergeleken met een jaar eerder en liep op tot 826,2 miljard euro, becijferde het CBS ook. Daarmee liep de schuld minder sterk op dan vorig jaar, wat volgens het statistiekbureau komt doordat de huizenprijzen daalden en er minder woningen werden verkocht. Als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) was de hypotheekschuld 79,9 procent en dat is het laagste niveau sinds 2001.

Op basis van cijfers over het reëel beschikbaar inkomen kan niet gezegd worden hoe de ontwikkeling van de inkomens verdeeld is over verschillende typen huishoudens, aldus het CBS.