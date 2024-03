Woede en onbegrip in Brussel om gestrande natuurherstelwet

De vele EU-landen die zich hard maakten voor de Europese natuurherstelwet zijn boos dat die tot nader order is afgevoerd. Niet alleen de uitkomst, maar ook de toedracht ergert meerdere Europese milieuministers. De Ierse minister spreekt van een “absolute schande”.

De wet, die de rappe achteruitgang van de Europese natuur moet stoppen, is vlak voor de eindstreep gestrand. Ook nadat de Tweede Kamer het kabinet had gedwongen tegen te stemmen leek de veelbesproken wet het lang nipt te halen. Maar op de valreep liep Hongarije over naar de tegenstanders, waarna voorzitter België er wijselijk van afzag de wet maandag in Brussel in stemming te brengen.

Dat is beroerd nieuws voor de natuur en het klimaat, peperde een groot deel van de negentien ministers die de wet steunden de tegenstanders maandag in. De Europese Unie zou de rest van de wereld ook moeilijk kunnen aansporen om de kaalslag in de natuur te stoppen als zijzelf daarvan geen werk maakt.

Maar de late coup tegen de natuurherstelwet is ook dodelijk voor de Brusselse compromissenfabriek, waarschuwen landen als Spanje, Denemarken en Ierland. Het is al de derde keer in korte tijd dat de regeringen van de EU-landen terugkomen van een akkoord met het Europees Parlement over milieu- en klimaatmaatregelen. Europarlementariërs kijken wel uit om de volgende keer nog eens pijnlijke concessies te doen, vrezen ze.