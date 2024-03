Bussenfabrikant Ebusco uit Deurne rekent op flinke verbetering

Fabrikant van elektrische bussen Ebusco verwacht na een moeilijke periode dit jaar een flinke verbetering van de resultaten. De onderneming uit Deurne waar onlangs nog tientallen flexbanen werden geschrapt, denkt de jaaromzet bijvoorbeeld meer dan te verdrievoudigen en rekent gecorrigeerd voor onder meer belastingen weer op winst.

“Vorig jaar was een uitdagend, maar vooral teleurstellend jaar. We hebben niet geleverd wat we van plan waren en ook niet wat we hadden beloofd”, zegt oprichter Peter Bijvelds. Maar de onderneming heeft volgens hem maatregelen genomen om de prestaties structureel te verbeteren.

Afgelopen jaar ging een verlies van ruim 120 miljoen euro in de boeken, tegen een verlies van dik 32 miljoen euro een jaar eerder. De omzet liep terug van bijna 112 miljoen euro in 2022 naar ruim 102 miljoen euro. Aanleiding voor de problemen waren onder meer verstoringen in de toeleveringsketen. Daardoor kampte het bedrijf met materiaaltekorten en een lagere productie.