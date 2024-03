Uitzendconcern Randstad ‘nog niet uit de brand’

Het zal opnieuw een “uitdagend jaar” worden voor uitzendconcern Randstad. “We zijn nog niet uit de brand”, zei financieel topman Jorge Vazquez tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Hij doelt onder andere op het aantal uitzendkrachten dat sinds vorig jaar afneemt.

De resultaten van Randstad lopen terug. Zo zag het concern de omzet vorig jaar met ruim 6 procent afnemen ten opzichte van een jaar eerder. “Sinds 2008 hebben we maar twee jaren gehad waarin de afname zo sterk was. Dat was in coronajaar 2020 en tijdens de kredietcrisis van 2008”, zei Vazquez.

Eerder voorspelde ING Research al dat de vraag naar uitzendkrachten dit jaar met 5 procent zal afnemen door de lage economische groei. Desondanks is Randstad van plan om meer overnames te doen. Zo nam het concern vorig jaar nog een uitzendbureau in Spanje over voor ruim 80 miljoen euro, ondanks de teruggelopen resultaten.