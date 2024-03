CNV: bijna helft werkenden redt doorwerken tot pensioen niet

Bijna de helft van de werkenden (45 procent) redt het niet om tot de pensioenleeftijd door te werken. Dat stelt vakbond CNV op basis van onderzoek onder 2700 leden van boven de 45 jaar. Volgens de bond wordt door 66 procent het onmogelijk geacht als er moet worden doorgewerkt tot 70 jaar en 57 procent vindt dat ze een zwaar beroep hebben.

Verder gaf 62 procent van de ondervraagden aan dat ze graag eerder willen stoppen met werken, maar dat dit financieel onmogelijk is door verlies van inkomen. “Het is ongekend dat zoveel mensen moeten doorwerken, terwijl ze eigenlijk niet meer kunnen. Veel van de respondenten zijn voor hun twintigste jaar al begonnen met werken. Zij zijn simpelweg opgebrand. Het is voor het CNV volstrekt onacceptabel dat in een rijk land als Nederland zoveel mensen moeten doorwerken tot ze erbij neervallen”, aldus voorzitter Piet Fortuin.

De bond doet een oproep aan werkgevers en het kabinet om snel tot een structurele regeling voor zwaar werk te komen, want de huidige regeling loopt eind 2025 af. Gesprekken met werkgevers en het kabinet hierover liepen volgens CNV op niets uit. Er wordt daarom woensdag actie gevoerd over die regeling op het Malieveld, aldus de bond.

“De bouwvakker en verpleegkundige hebben geen boodschap aan politiek gedraal. Die nieuwe regeling moet er dus snel komen. Daarom voeren we actie. We roepen het kabinet en werkgevers op om snel om tafel te komen. Aan het CNV ligt het niet. Wij reiken andere partijen vandaag nog de hand toe en gaan graag constructief het gesprek aan. Dit kan geen dag langer wachten”, zegt Fortuin.