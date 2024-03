Hyundai investeert 47 miljard euro, vooral in elektrisch rijden

Autofabrikant Hyundai investeert tot en met 2025 bijna 47 miljard euro in zijn voertuigen, voornamelijk in de ontwikkeling en productie van elektrische auto’s. Het Zuid-Koreaanse bedrijf hoopt door te dringen tot de top drie van ’s werelds grootste verkopers van stekkerauto’s, na het Chinese BYD en Tesla uit de Verenigde Staten.

De tientallen miljarden zijn onder andere bedoeld voor de bouw van drie nieuwe fabrieken voor elektrische auto’s. Volgens Hyundai komen er in Zuid-Korea ook 80.000 banen bij dankzij de investeringen.

Hyundai heeft al meerdere elektrische modellen op de markt en prijs zichzelf aan als voorloper in elektrisch rijden. Maar Greenpeace was onlangs kritisch op Hyundai, dat samen met zustermerk Kia de op twee na grootste autofabrikant is als het op verkoopcijfers aankomt. Door de verkoop van benzineslurpende SUV’s meer dan te verdubbelen, verspeelt Hyundai volgens de milieuorganisatie de voordelen die zijn elektrische auto’s opleveren voor het klimaat.