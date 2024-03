Modeketen H&M verkocht minder, maar boekte wel meer winst

Modewinkelconcern H&M heeft het vorige kwartaal wereldwijd iets minder verkocht dan een jaar eerder. Alleen in Oost-Europa besteedden mensen meer aan de kleding van het Zweedse bedrijf, maar deze regio vormt wel de kleinste markt voor H&M. Toch stond er onder de streep wel een hogere winst, een ruime verdubbeling ten opzichte van de eerste drie maanden in 2023.

De totale omzet daalde met 2 procent tot ruim 53 miljard Zweedse kroon, omgerekend meer dan 4,6 miljard euro. Met name in de voor H&M op een na grootste afzetmarkt Noord- en Zuid-Amerika liepen de opbrengsten terug, met 6 procent. Tegelijkertijd wist het modewinkelconcern de kosten terug te dringen. Mede daardoor ging er een operationele winst van ruim 2 miljard Zweedse kroon in de boeken, waarvan netto 1,2 miljard Zweedse kroon overbleef. Een jaar eerder was dat nog 540 miljoen Zweedse kroon.