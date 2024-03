Milieuorganisaties willen strenge voorwaarden aan steun voor Tata

Milieuorganisaties blijven kritisch over het subsidiëren van de verduurzamingsplannen van Tata Steel. Ze vinden dat daar in elk geval strikte voorwaarden aan verbonden moeten worden. “De overheid moet Tata Steel geen miljardensteun geven zolang het klimaatplan van het bedrijf niet in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs – en dus leidt tot halvering van de uitstoot in 2030”, vindt Milieudefensie.

Greenpeace zegt te “schrikken” van het subsidiebedrag dat wellicht nodig is. Volgens een donderdag verschenen advies over de toekomst van Tata kan dit oplopen tot 2 miljard euro als het vergroeningsplan van de staalgigant zelf wordt uitgevoerd. Bij een versnelde verduurzaming kan de rekening nog hoger worden.

Tegelijkertijd laat Greenpeace weten subsidies voor Tata “geen taboe” te vinden. Het kan volgens de organisatie echter niet zo zijn dat “de belastingbetaler opdraait voor achterstallig onderhoud”. Sluiting van Kooksgasfabriek 2 en het saneren van het terrein moet Tata zelf betalen, klinkt het. “Deze smeerboel moet stoppen en de vervuiler moet betalen.”

Dat een versnelde sluiting van de verouderde en vervuilende Kooksgasfabriek 2 serieus wordt overwogen, vinden de organisaties een goede zaak. “Wij pleiten al langer voor sluiting van de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel. We hopen dat er nu vaart gemaakt wordt met de sluiting van deze antieke en lekkende fabriek, uiterlijk in 2025”, zegt Greenpeace-directeur Andy Palmen daarover in een verklaring.

Voor Milieudefensie staat vast dat de overheid in ieder geval “omwonenden, de leefomgeving en werknemers beter moet beschermen tegen de vervuiling”.