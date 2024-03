Muzieklabel achter Taylor Swift winnaar in AEX na deal met Spotify

Muzieklabel Universal Music Group (UMG) was donderdag de grote winnaar bij de hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam. Het platenconcern achter artiesten als Taylor Swift en Drake heeft zijn banden met muziekstreamingdienst Spotify uitgebreid. Op dat nieuws is door beleggers enthousiast gereageerd.

Door de deal kunnen artiesten die bij UMG zijn aangesloten binnenkort teasers van nog niet uitgebrachte muziek delen via Spotify. Voor ’s werelds grootste platenlabel gaat het om een belangrijke aankondiging. Het aandeel dat in de loop van de middag nog vrij vlak noteerde, sprong na het nieuws omhoog. Uiteindelijk dikte de beurswaarde van UMG bijna 3 procent aan.

Vorige maand werd de muziek van artiesten als Swift, maar ook Harry Styles en Billie Eilish nog van filmpjesplatform TikTok gehaald. Hierdoor worden video’s van die nummers daar nu zonder geluid afgespeeld. De situatie bij TikTok is een gevolg van mislukte onderhandelingen over een licentieovereenkomst. UMG zei dat TikTok geen eerlijke prijs wilde betalen voor de muziek, iets dat door TikTok werd ontkend.