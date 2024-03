Wall Street begint met kleine koersuitslagen aan lang paasweekend

Wall Street is met kleine koersuitslagen aan een lang paasweekend begonnen. Na een sterk eerste kwartaal kwamen de belangrijkste beursgraadmeters in New York donderdag amper van hun plek. Daarmee kunnen beleggers even pauze nemen, want op Goede Vrijdag houdt Wall Street de deuren dicht. Op maandag, tweede paasdag, wordt wel gehandeld op de Amerikaanse beurzen.

De brede S&P 500 zette donderdag nog wel een recordniveau op de koersenborden. Over het eerste kwartaal van dit jaar ging de graadmeter met de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten met ongeveer 10 procent omhoog. De index sloot met een winst van 0,1 procent op 5254,35 punten.

De Dow-Jonesindex liet een plus zien van 0,1 procent op 39.807,37 punten. De Dow is in de eerste drie maanden van dit jaar met zo’n 5,5 procent gestegen. De Nasdaq eindigde juist 0,1 procent lager op 16.379,46 punten. De technologiebeurs tekende in het eerste kwartaal een stijging van meer dan 7 procent op.

De flinke winsten in het eerste kwartaal als geheel zijn deels te danken aan het grote enthousiasme over alles wat met AI te maken heeft. Daardoor is met name chipconcern Nvidia flink in waarde gestegen. Het bedrijf is in korte tijd uitgegroeid tot een van de waardevolste bedrijven ter wereld. Maar donderdag was er weinig beweging. Nvidia noteerde 0,1 procent in de plus.

Apple wist wel de aandacht op zich gericht, door een bericht op basis van ingewijden van persbureau Bloomberg. De buitenlandse leveranciers van Apple zouden de productie van de langverwachte nieuwe iPads van het bedrijf hebben opgevoerd. Ze zouden begin mei op de markt gebracht kunnen worden. Maar beleggers werden niet meteen heel enthousiast. Het aandeel eindigde ruim 1 procent lager.