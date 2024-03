OpenAI heeft tool ontwikkeld die stem kan nabootsen

OpenAI heeft een tool onthuld die stemmen kan nabootsen. Het bedrijf achter chatbot ChatGPT heeft de eerste resultaten gedeeld van testen voor de nieuwe functie, maar wil de touwtjes vooralsnog strak in handen houden om misleiding en namaak van audio tegen te gaan.

Het bedrijf is in 2022 begonnen met het ontwikkelen van de tool die Voice Engine heet. In wezen kan het model iemands spraak dupliceren op basis van een audiofragment van vijftien seconden en tekstinvoer.

“We erkennen dat het genereren van spraak die lijkt op de stemmen van mensen ernstige risico’s met zich meebrengt, die staan vooral hoog op de agenda in een verkiezingsjaar”, schrijft het bedrijf in een blogpost.

OpenAI heeft de tool met tien ontwikkelaars gedeeld. Het bedrijf vraagt eerst feedback van externe experts voordat het beslist of de functie breder wordt vrijgegeven.