Tegenslagen voor Franse wijnhandelaren ondanks goede oogst

Franse wijnmakers zagen de verkopen in binnen- en buitenland in de laatste maanden van vorig jaar achteruit gaan en de producentenprijzen dalen, hoewel ze een bovengemiddeld goede druivenoogst hadden. Dat komt volgens het Franse ministerie van Landbouw omdat Fransen minder wijn drinken en door hoge inflatie.

De druivenoogst leek vorig jaar juist reden voor feest in Frankrijk. Met 48 miljoen hectoliter was de opbrengst in het land 4 procent hoger dan een jaar eerder en 8 procent hoger dan het gemiddelde tussen 2018 en 2022. Maar tussen augustus en december vorig jaar daalde de export van AOP-wijnen, met een label dat streekproducten bescherming moet bieden tegen namaak, met 7 procent in volume.

De uitvoer van overige wijnen daalde met 16 procent. Ook werd een stuk minder cognac en champagne geëxporteerd dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De prijzen die wijnmakers voor hun producten rekenen, daalden in de laatste maanden van vorig jaar met 13 procent. Alleen de producentenprijzen voor champagne stegen, met 10 procent.

De inflatie drukte zowel op export als op de binnenlandse wijnverkoop, aldus het ministerie. De verkoop van wijn in supermarkten en wijnhandels in Frankrijk daalde met 4 procent. Rode wijnen werden daarbij harder getroffen dan witte wijn en rosé.