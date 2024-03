Druilerige paaszondag is bovengemiddeld druk voor outletcentra

Outletcentra voor bekende merken zijn ook op eerste paasdag open en daar maken veel mensen gebruik van. Het is is bij de outletcenters in Roermond en Roosendaal “meer dan gemiddeld druk”, laat een woordvoerder weten.

“Dit zijn altijd topdagen. Mensen zien deze centra steeds meer als een dagje uit, dus ook als dagbesteding tijdens Pasen”, zegt hij namens het moederbedrijf van de twee zogeheten Designer Outlet Centra.

Het druilerige weer helpt daarbij ook, omdat andere buitenactiviteiten minder aantrekkelijk zijn in de regen. “Hier kunnen mensen even schuilen in een winkel of restaurant. In plaats van eieren zoeken, gaan ze op koopjesjacht.”

Met het oog op de verwachte extra drukte zijn ook extra medewerkers ingeschakeld. Het gaat bijvoorbeeld om extra ondersteuning bij de parkeergelegenheden of bij de beveiliging.

In tegenstelling tot veel andere winkels zijn outletcenters open op eerste paasdag. Tweede paasdag is traditiegetrouw juist een drukke dag voor bijvoorbeeld woonwarenhuizen of tuincentra, omdat veel mensen dan een vrije maandag hebben.