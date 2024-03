Inflatie en Amerikaans banencijfer domineren nieuwe beursweek

Macro-economische cijfers domineren naar verwachting de aankomende beursweek. Nieuwe inflatiecijfers geven de financiële markten mogelijk meer richting bij hun inschattingen van het rentebeleid van centrale banken. Ook verschijnen nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Op de Europese beurzen, die door Pasen veelal een verkorte handelsweek kennen, kunnen inflatiecijfers voor de eurozone voor beweging zorgen. Aanstaande woensdag wordt bekend hoe sterk de prijzen voor consumenten in doorsnee stegen in de eurolanden.

De inflatie in de eurozone is na een recordreeks van renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB) flink afgenomen vergeleken met het hoogtepunt van bijna 11 procent in 2022. In februari bedroeg de inflatie nog maar 2,6 procent.

Binnen de ECB wordt dan ook druk gedebatteerd over wanneer de centrale bank kan gaan beginnen met het verlagen van de rente, nu de inflatie het doel van 2 procent nadert. Begin deze maand zei ECB-president Christine Lagarde nog dat de ECB meer bewijs nodig heeft dat de inflatie in de eurozone voldoende is afgekoeld, nadat de centrale bank de rentetarieven opnieuw ongewijzigd had gelaten. Maar afgelopen vrijdag betoogde de Franse centralebankvoorzitter François Villeroy de Galhau dat te lang wachten met een verlaging ook economische schade kan veroorzaken.

Beleggers kijken ook uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt. De banengroei in de Verenigde Staten viel in februari sterker uit dan alom verwacht. De arbeidsmarkt speelt samen met de inflatie een grote rol bij het rentebeleid van de Federale Reserve. Sterke banengroei zou de Fed kunnen bewegen om de rente langer hoog te houden, wat vaak nadelig is voor de waarde van aandelen.

Volgers van de Chinese economie trekken zich mogelijk op aan meevallende cijfers over de industrie van de Aziatische grootmacht. Na maanden van krimp wees de inkoopmanagersindex van het nationale statistiekbureau zondag weer op groei van de maakindustrie. Dat kan een teken zijn dat de ergste economische problemen voor China achter de rug zijn.

Afgelopen week boekten aandelenbeurzen in Europa en de VS winsten. De AEX, de bekendste index op het Damrak, klom donderdag naar een recordniveau en won in een week tijd 0,9 procent. De S&P 500 in New York boekte een weekwinst van 0,2 procent.