Webwinkel Shein verdubbelt winst met zeer goedkope ‘fast fashion’

Modewebwinkel Shein heeft zijn winst vorig jaar meer dan verdubbeld, meldt zakenkrant Financial Times op basis van een financieringsdocument. Het van oorsprong Chinese internetbedrijf verovert snel marktaandeel in de wereld van ‘fast fashion’ met zeer goedkope kleding.

Die sterke groei leverde een winst van ruim 2 miljard dollar (bijna 1,9 miljard euro) op. Dat is veel meer dan de 700 miljoen dollar winst die Shein in 2022 boekte. Klanten kochten in 2023 in totaal voor 45 miljard dollar aan kleding en andere mode-items via Shein.

Shein staat er bekend om razendsnel trendy kleren in de digitale schappen te leggen tegen zeer lage prijzen. De werkwijze van het bedrijf, dat eind 2021 naar Singapore verhuisde, krijgt ook veel kritiek. Zo stellen maatschappelijke organisaties dat de makers van de kleding op Shein te weinig betaald krijgen en het milieu zwaar te lijden heeft onder de massale productie van kleding.

Vergeleken met Europese grote modeketens als Zara voegt Shein razendsnel nieuwe kleding toe aan het assortiment. De Spaanse winkelketen introduceerde in een jaar tijd zo’n 40.000 verschillende modellen confectiekleding. Shein gaat daar ver overheen en zette vorig jaar 1,5 miljoen kledingstukken op de markt, berekende mode-expert Sheng Lu van de University of Delaware.

Maar niet alle ontwerpen zijn even origineel, zo lijkt het. De webwinkel voor duurzame kleding Ethically Dressed plaatste vorig jaar een blogpost met voorbeelden van kledingstukken waarvan Shein het ontwerp zou hebben gepikt van kleinere concurrenten.

De jaarcijfers van Shein komen naar buiten op het moment dat het bedrijf werkt aan een beursgang in New York, waar Amerikaanse en Chinese toezichthouders nog akkoord mee moeten gaan. Binnen de Amerikaanse politiek wekt de komst van het internetbedrijf argwaan. Senator Marco Rubio riep beurswaakhond SEC in een open brief op Shein extra goed te controleren op mogelijke banden met de Chinese Communistische Partij en de Chinese overheid.