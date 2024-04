Chinese beurzen veren op na hoopgevende cijfers over industrie

Op de Chinese beurzen reageerden beleggers maandag enthousiast op tekenen van economisch herstel. De zogeheten CSI 300 Index, met daarin de driehonderd grootste aandelen die worden verhandeld op de beurzen van Shanghai en Shenzhen, veerde tussentijds bijna 2 procent op. Het gaat om de sterkste koerswinst in meer dan een maand.

In het paasweekend toonden nieuwe cijfers van het Chinese statistiekbureau aan dat de industrie van het land na vijf maanden van krimp weer groei laat zien. Beleggers zien dit als een positief signaal. De op een na grootste economie van de wereld ondervond afgelopen jaar hinder van een vastgoedcrisis, laag consumentenvertrouwen en een afzwakkende wereldeconomie. De nieuwe cijfers suggereren dat het dieptepunt mogelijk achter de rug is.

De Japanse Nikkei-index ging wel meer dan 1 procent omlaag, nadat uit een rapport bleek dat het vertrouwen onder grote fabrikanten in het land voor het eerst in vier kwartalen licht is gezakt. Een punt van zorg is de sterk gedaalde waarde van de Japanse yen. De Japanse autoriteiten willen mogelijk maatregelen nemen, maar bedrijven zijn bang dat zij daarvan nadeel zullen ondervinden.

De beurs in Amsterdam is op tweede paasdag gesloten. Maar sommige beurzen in Azië gingen maandag wel open. Ook op Wall Street wordt later op de dag weer gehandeld.